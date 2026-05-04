Россияне убили супругов: враг ударил дронами по церкви и рынку
Русские дроны атаковали Вольнянск в Запорожской области, попав в рынок и храм. Есть погибшие и раненые среди гражданских.
Россияне атаковали Вольнянск Запорожской области. По состоянию на 17:00 известно о двух погибших и четырех раненых людях. Город атаковали российские дроны.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Россияне ударили по Вольнянску: есть погибшие и раненые
Иван Федоров сообщил, что враг нанес удар дронами по Вольнянску. Попали по территории рынка и храма.
В результате ударов дронов разрушены рыночные павильоны. Также повреждены близлежащие здания.
«К сожалению, погибли супруги: 51-летний мужчина и 62-летняя женщина», — пишет Федоров.
Среди раненых известно о 31-летнем мужчине, который является сыном погибших супругов. У него зафиксировали ранения ног. Мужчина находится под наблюдением медиков.
В результате атаки пострадали еще три женщины: 32, 36 и 52 лет. Сейчас они получают помощь медиков.
Российские оккупанты изменили приоритеты, сделав топливную инфраструктуру Украины своей ключевой целью. В последнее время враг массово атакует заправки и нефтебазы не только в Харькове, где только за один день были поражены четыре АЗС, а в Сумах, Днепре и других прифронтовых городах.
Эксперты, в частности, директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн, отмечают, что интенсивность таких ударов существенно возросла. Сейчас единственной действенной мерой безопасности для граждан остается немедленный переход в укрытие во время воздушной тревоги.