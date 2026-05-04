Россияне убили супругов: враг ударил дронами по церкви и рынку

Удар по Вольнянску

Россияне атаковали Вольнянск Запорожской области. По состоянию на 17:00 известно о двух погибших и четырех раненых людях. Город атаковали российские дроны.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Иван Федоров сообщил, что враг нанес удар дронами по Вольнянску. Попали по территории рынка и храма.

В результате ударов дронов разрушены рыночные павильоны. Также повреждены близлежащие здания.

«К сожалению, погибли супруги: 51-летний мужчина и 62-летняя женщина», — пишет Федоров.

Среди раненых известно о 31-летнем мужчине, который является сыном погибших супругов. У него зафиксировали ранения ног. Мужчина находится под наблюдением медиков.

В результате атаки пострадали еще три женщины: 32, 36 и 52 лет. Сейчас они получают помощь медиков.

