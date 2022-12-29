Россияне убили трех человек и ранили ребенка: Монастырский о ракетном обстреле Украины 29 декабря

Министр внутренних дел сообщил подробности о последствиях удара.

Три человека погибли, шестеро ранены в результате российских обстрелов Украины 29 декабря.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире телемарафона.

"Если мы говорим о сегодняшних обстрелах, то имеем в настоящее время троих погибших и шесть раненых, в том числе ребенка", — сказал Монастырский.

Ранее в Минобороны Украины подтвердили, что во время массированной ракетной атаки по Украине 29 декабря Россия выпустила более 69 ракет.

Ракетный удар по Украине 29 декабря: что известно

Утром 29 россияне нанесли ракетные удары, в частности, по Харькову. Там сообщили о прилетах в одном из районов.

Также раздавались взрывы и в Киеве. Там обломками сбитых ракет повреждены два частных дома в Дарницком районе. Промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском районе также подверглись разрушениям.

29 декабря ПВО сбили крылатую ракету на территории Хмельницкой области. Потерпевших, к счастью, нет.

Вражеская ракета попала в жилой дом в селе на Прикарпатье. Мать с ребенком находились в соседней комнате и выжили. Фото попадания показал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Один из энергетических объектов Ивано-Франковской области подвергся разрушениям.

Подробно о новом массированном ударе России ракетами по Украине и ситуации в регионах читайте здесь.

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