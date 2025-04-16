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Россияне убили в Днепре молодую девушку: стало известно о последствиях атаки БпЛА
Среди пострадавших от обстрела Днепра есть и 9-месячный ребенок.
В результате массированной атаки РФ «Шахедами» 16 апреля по Днепру погибла молодая девушка. Предварительно известно о семи пострадавших людях.
Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Среди пострадавших от обстрела Днепра — 9-месячная девочка.
«К счастью, ее состояние удовлетворительное. Врачи оказали помощь на месте», — написал Лысак.
Также он сообщил о госпитализированных раненых ребятах 16, 18 и 20 лет.
«Все они находятся в состоянии средней тяжести. Сейчас получают необходимую медпомощь», — написал глава ОВА Лысак.
Напомним, россияне нанесли удары по Днепру беспилотниками поздно вечером 16 апреля. В результате атаки в городе произошло несколько пожаров, повреждены жилые дома, учебные заведения и культуры.
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