Россияне убили в Днепре молодую девушку: стало известно о последствиях атаки БпЛА

Вражеские БпЛА атаковали Днепр / © ТСН.ua

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В результате массированной атаки РФ «Шахедами» 16 апреля по Днепру погибла молодая девушка. Предварительно известно о семи пострадавших людях.

Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Среди пострадавших от обстрела Днепра — 9-месячная девочка.

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«К счастью, ее состояние удовлетворительное. Врачи оказали помощь на месте», — написал Лысак.

Также он сообщил о госпитализированных раненых ребятах 16, 18 и 20 лет.

«Все они находятся в состоянии средней тяжести. Сейчас получают необходимую медпомощь», — написал глава ОВА Лысак.

Напомним, россияне нанесли удары по Днепру беспилотниками поздно вечером 16 апреля. В результате атаки в городе произошло несколько пожаров, повреждены жилые дома, учебные заведения и культуры.

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