Россияне удаляют с карты мира населенные пункты Луганщины: обстреляны "Азот", техникум, многоэтажки, есть раненные (фото)

Россияне удаляют с карты мира населенные пункты Луганщины: обстреляны "Азот", техникум, многоэтажки, есть раненные (фото)

Россияне нанесли 11 артиллерийских атак по Северодонецку – есть попадание в "Азот", техникум, многоэтажки.

За прошедшие сутки, 14 мая, 40% всех атак россиян пришлись на Северодонецк Луганской области. Еще примерно столько же – на Горную и Попаснянскую громады. Разрушений очень много. В результате циничных атак россиян в течение суток ранения получили 4 мирных человека.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Оккупанты за минувшие сутки разрушили 11 многоэтажек в новых и старых районах города, в нескольких из них произошло возгорание квартир. Россияне попали в здание техникума и продолжают уничтожать "Азот".

Утром 14 мая после очередного прилета пламени охватил один из производственных цехов "Азота".

Ранены получили ранения трое жителей Врубовки. В Новодружеске ранена женщина, разрушены два дома. Еще три – в Лисичанске, где враг нанес авиаудара, два – в Рубежном.

"Попаснянская и Горная громады удаляются россиянами с карты мира: стало известно о девяти разрушенных домах в Камышевахе, четыре — в Тошковке, пять — в Золотом, два — в Троицком. В Камышевахе также есть попадание в здания поселкового совета и дома культуры. Есть разрушения в Верхнекаменке, Орехове, Катериновке", — сообщил Гайдай.

На фронте Луганщины и Донбасса за вчера отбиты 12 атак врага. Уничтожены: восемь танков, пять артиллерийских систем, девять единиц боевой бронированной техники, пять вражеских автомобилей.

Подразделения ПВО сбили шесть беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" и один тактический разведывательный БПЛА "Элерон".

Напомним, что самые главные и ожесточенные боевые действия сосредоточены в Луганской области.

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