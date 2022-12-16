Россияне ударили 10 ракетами по Харьковщине: какая ситуация в регионе

После взрывов, прогремевших в Харькове, в городе исчез свет, вода и остановился электротранспорт.

Российские оккупанты сегодня, 16 декабря, ударили по Харьковской области десятью ракетами. После этого в регионе возникли перебои с электроэнергией, исчезла вода, остановилось метро. В городе также не работает электротранспорт.

Об этом сообщил глава ОВА Харьковской области Олег Синегубов.

По его словам, массированный вражеский удар по Харьковской области начался в 7 утра, когда вражеская ракета С-300 попала в больницу в Купянске. В результате обстрела в больнице частично разрушено и повреждено инфекционное отделение, а также аптечный пункт. В настоящее время на месте работают подразделения ГСЧС.

"Было несколько попаданий по критической инфраструктуре в Харькове и Чугуевском районе. Сейчас последствия мы выясняем", — сказал Синегубов.

Пока информации о пострадавших и погибших не поступало.

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