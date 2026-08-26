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Россияне ударили авиабомбой по ТЭЦ большого города: люди могут остаться без отопления
Российские войска атаковали Херсонскую ТЭЦ управляемой авиабомбой. Станция, которая является ключевым источником отопления города, получила масштабные разрушения.
Российские захватчики нанесли удар управляемой авиационной бомбой по Херсонской ТЭЦ, которая входит в группу «Нафтогаз». В результате вражеской атаки ключевой источник отопления города получил серьезные разрушения.
Об этом сообщили в компании «Нафтогаз».
Россияне атаковали Херсонскую ТЭЦ авиабомбой
Профильные специалисты смогут полностью оценить масштаб повреждений сразу после того, как это позволит ситуация безопасности.
Этот энергетический объект является исключительно гражданской инфраструктурой, главное предназначение которой — обогревать дома горожан.
Очередные обстрелы станции не имеют никакого военного смысла, ведь это сознательный удар агрессора по критической инфраструктуре и гражданскому населению, пишут в «Нафтогазе».
«В течение 2026 года ТЭЦ уже подверглась десяткам российских атак, но сегодняшний удар нанес масштабные разрушения. Координируем дальнейшие действия с местными властями и соответствующими службами», — отметил и.о. председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Федоренко.