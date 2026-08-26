Россияне ударили авиабомбой по ТЭЦ большого города: люди могут остаться без отопления

Россияне атаковали Херсонскую ТЭЦ / © Крымский ветер

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Российские захватчики нанесли удар управляемой авиационной бомбой по Херсонской ТЭЦ, которая входит в группу «Нафтогаз». В результате вражеской атаки ключевой источник отопления города получил серьезные разрушения.

Об этом сообщили в компании «Нафтогаз».

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Россияне атаковали Херсонскую ТЭЦ авиабомбой

Профильные специалисты смогут полностью оценить масштаб повреждений сразу после того, как это позволит ситуация безопасности.

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Этот энергетический объект является исключительно гражданской инфраструктурой, главное предназначение которой — обогревать дома горожан.

Очередные обстрелы станции не имеют никакого военного смысла, ведь это сознательный удар агрессора по критической инфраструктуре и гражданскому населению, пишут в «Нафтогазе».

«В течение 2026 года ТЭЦ уже подверглась десяткам российских атак, но сегодняшний удар нанес масштабные разрушения. Координируем дальнейшие действия с местными властями и соответствующими службами», — отметил и.о. председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Федоренко.

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