Россияне ударили баллистикой по Кривому Рогу: какие последствия "прилетов"

В Кривом Роге Днепропетровской области увеличилось количество пострадавших в результате вчерашних российских ударов с применением баллистики. В настоящее время – 17 пострадавших.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

"В больнице находятся 8 пострадавших. Состояние всех – средней тяжести", – рассказал он.

По его данным, в результате вражеских обстрелов в Кривом Роге были повреждены:

отель

магазин

административное здание

учебное заведение

7 многоквартирных домов

"Повреждены около полутора десятков автомобилей. В частности, и три пожарных машины, столько же служебных автомобилей полиции и карета "скорой", — отметил Лысак.

Фото: Главное управление ГСЧС в Днепропетровской области

Он добавил, что в Кривом Роге развернули штабы для помощи пострадавшим.

Ранее сообщалось, что россияне ударили двумя ракетами по Кривому Рогу. Взрывы прогремели около 23 часов. Местные власти сообщили о спасательной операции на месте "прилета".

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