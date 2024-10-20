Россияне ударили баллистикой по Кривому Рогу: какие последствия "прилетов"

Все пострадавшие получают помощь.
В Кривом Роге Днепропетровской области увеличилось количество пострадавших в результате вчерашних российских ударов с применением баллистики. В настоящее время – 17 пострадавших.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.
"В больнице находятся 8 пострадавших. Состояние всех – средней тяжести", – рассказал он.
По его данным, в результате вражеских обстрелов в Кривом Роге были повреждены:
- отель
- магазин
- административное здание
- учебное заведение
- 7 многоквартирных домов
"Повреждены около полутора десятков автомобилей. В частности, и три пожарных машины, столько же служебных автомобилей полиции и карета "скорой", — отметил Лысак.
Он добавил, что в Кривом Роге развернули штабы для помощи пострадавшим.
Ранее сообщалось, что россияне ударили двумя ракетами по Кривому Рогу. Взрывы прогремели около 23 часов. Местные власти сообщили о спасательной операции на месте "прилета".
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