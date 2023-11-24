Россияне ударили дронами по Харьковщине: поврежден объект инфраструктуры

Информации о потерпевших нет.

Российские войска в четверг, 23 ноября, атаковали беспилотниками село Александровка в Харьковской области. В результате обстрела поврежден объект инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"В результате удара БПЛА по с. Александровка Богодуховского района поврежден инфраструктурный объект", — проинформировал глава ОВА.

По его словам, за прошедшие сутки враг обстрелял по меньшей мере 14 населенных пунктов области. В частности, под огнем врага находились Купянск, Волчанск, Двухлетняя Синьковка, Гранов и другие населенные пункты.

Кроме того, в ГСЧС сообщили, что в Купянском районе из-за вражеских ударов повреждены крыша админздания и жилые дома.

Как сообщалось, ночью в Хмельнитчине произошли взрывы. Силы противовоздушной обороны сработали по беспилотникам. Информации о падении обломков БПЛА нет.

Читайте также: