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Россияне ударили дронами по Харьковщине: поврежден объект инфраструктуры

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Россияне ударили дронами по Харьковщине: поврежден объект инфраструктуры

Беспилотник.

Информации о потерпевших нет.

Российские войска в четверг, 23 ноября, атаковали беспилотниками село Александровка в Харьковской области. В результате обстрела поврежден объект инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"В результате удара БПЛА по с. Александровка Богодуховского района поврежден инфраструктурный объект", — проинформировал глава ОВА.

По его словам, за прошедшие сутки враг обстрелял по меньшей мере 14 населенных пунктов области. В частности, под огнем врага находились Купянск, Волчанск, Двухлетняя Синьковка, Гранов и другие населенные пункты.

Кроме того, в ГСЧС сообщили, что в Купянском районе из-за вражеских ударов повреждены крыша админздания и жилые дома.

Как сообщалось, ночью в Хмельнитчине произошли взрывы. Силы противовоздушной обороны сработали по беспилотникам. Информации о падении обломков БПЛА нет.

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Дата публикации
Просмотры
406
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