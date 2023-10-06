Россияне ударили дронами по Одесчине: какие последствия, сколько БПЛА уничтожено

Российские оккупанты запустили по Украине в ночь на 6 октября несколько групп дронов-камикадзе Shahed-131/136. Под атакой оказалась приграничная и припортовая инфраструктура Одесчины.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

Сколько беспилотников сбито

Там уточнили, что враг направил несколько групп ударных беспилотников из оккупированного Крыма по разным регионам Украины. Силы обороны на юге уничтожили 11 вражеских дронов: три – в Одесской области и восемь – в Николаевской области.

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"Используя тактику сложных маневров, баражирующие снаряды несколько раз меняли курс, в который раз шли вдоль линии государственной границы", – отмечается в сообщении.

Последствия атаки дронами по югу

Под ударом российских дронов-камикадзе оказались приграничная и припортовая инфраструктура Подунавья (Одесская область). Там повреждено зернохранилище, загорелись несколько грузовиков. Пожар оперативно ликвидирован. Обошлось без пострадавших.

Работа паромной переправы временно остановлена.

Заметим, накануне президент Владимир Зеленский предупредил, что зимой со стороны россиян ожидается "много атак" как дронами, так и ракетами. Глава государства призвал партнеров предоставить Украине больше ПВО.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Россия зимой усилит удары ракетами и дронами! | Гетьман и Игнат

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