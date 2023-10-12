Россияне ударили дронами по Одесщине: что известно о последствиях попадания

Травмирован один человек.

В ночь на четверг, 12 октября, российские оккупационные войска в очередной раз атаковали беспилотниками Одесскую область. Произошли попадания на территории региона.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Ночью российские террористы в очередной раз атаковали Одесщину. Наши силы ПВО сбили 10 "шахедов" над Одесщиной, однако, к сожалению, есть и попадание", — говорится в сообщении.

В Измаильском районе зафиксированы повреждения припортовой инфраструктуры и жилых домов. На месте возникли пожары. Они уже ликвидированы.

По словам главы ОВА, в результате вражеской атаки пострадала женщина 1935 года рождения. Она получила термические ожоги. Пострадавшую госпитализировали в медучреждение.

Атаку на юг Украины прокомментировали и Силы обороны юга. Отмечается, что дроны-камикадзе направлялись по разным направлениям, используя сложные траектории и особенности ландшафта.

"Ночная атака врага с использованием очередной партии ударных беспилотников в нашей зоне ответственности вновь была направлена по припортовой инфраструктуре Подунавья", — отмечают в сообщении.

Как сообщалось, в Одесской области воздушная тревога продолжалась с 22:52 до 01:43. Воздушные силы предупреждали об угрозе вражеских БПЛА, двигавшихся из акватории Черного моря. Утром 12 октября ПС сообщили, что отработала ПВО. Так, были уничтожены 28 вражеских воздушных целей из 33.

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