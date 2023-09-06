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Россияне ударили дронами по Одесской области: фото последствий

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Россияне ударили дронами по Одесской области: фото последствий

оккупанты ударили дронами по Одесской области. Фото: Силы обороны юга.

Погиб один человек.

За прошедшие сутки российские оккупационные войска атаковали Измаильский район Одесской области ударными беспилотниками.

Об этом сообщили Силы обороны юга и показали фотографии.

При атаке дронами произошли попадания в нескольких населенных пунктах Подунавья. В результате "прилетов" зафиксированы разрушения и пожары. Повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры: агропредприятия, элеваторы, складские и административные здания.

В результате атаки РФ произошли попадания беспилотников. Фото: Силы обороны юга. / ©
В результате атаки РФ произошли попадания беспилотников. Фото: Силы обороны юга.
Российские беспилотники атаковали Измаильский район, есть попадания. Фото: Силы обороны юга. / ©
Российские беспилотники атаковали Измаильский район, есть попадания. Фото: Силы обороны юга.
Силам ПВО не удалось сбили все дроны, выпущенные РФ по Одесщине. Фото: Силы обороны юга. / ©
Силам ПВО не удалось сбили все дроны, выпущенные РФ по Одесщине. Фото: Силы обороны юга.

После атаки в ОВА сообщили, что один человек получил травмы, несовместимые с жизнью. В ГСЧС уточнили, что погибший — работник одного из предприятий.

Между тем, в Офисе генерального прокурора сообщили, что при процессуальном руководстве Измаильской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

"По данным следствия, в течение ночи 6 сентября 2023 года вооруженные силы России нанесли массированный дроновый удар по населенным пунктам Одесщины", говорится в сообщении.

Русские ночью 6 сентября атаковали Одесщину иранскими дронами. / © Офис генерального прокурора
Русские ночью 6 сентября атаковали Одесщину иранскими дронами. / Фото: Офис генерального прокурора
Последствия атаки дронов на Одесскую область. / ©
Последствия атаки дронов на Одесскую область.

Ночная атака дронов

В Одесской области раздавались взрывы во время воздушной тревоги, которая длилась с 00:34 до 03:16. ПС информировало, что опасность связана с угрозой ударов беспилотниками.

Утром в ОВА сообщили, что в результате атаки вражеских БПЛА в Одесской области погиб один человек, а также зафиксированы разрушения объектов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ночной кошмар на Одесщине! Российские дроны в очередной раз атаковали портовую инфраструктуру.

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Дата публикации
Просмотры
1349
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