Россияне ударили дронами по Одесской области: фото последствий

Погиб один человек.
За прошедшие сутки российские оккупационные войска атаковали Измаильский район Одесской области ударными беспилотниками.
Об этом сообщили Силы обороны юга и показали фотографии.
При атаке дронами произошли попадания в нескольких населенных пунктах Подунавья. В результате "прилетов" зафиксированы разрушения и пожары. Повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры: агропредприятия, элеваторы, складские и административные здания.
После атаки в ОВА сообщили, что один человек получил травмы, несовместимые с жизнью. В ГСЧС уточнили, что погибший — работник одного из предприятий.
Между тем, в Офисе генерального прокурора сообщили, что при процессуальном руководстве Измаильской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
"По данным следствия, в течение ночи 6 сентября 2023 года вооруженные силы России нанесли массированный дроновый удар по населенным пунктам Одесщины", говорится в сообщении.
Ночная атака дронов
В Одесской области раздавались взрывы во время воздушной тревоги, которая длилась с 00:34 до 03:16. ПС информировало, что опасность связана с угрозой ударов беспилотниками.
Утром в ОВА сообщили, что в результате атаки вражеских БПЛА в Одесской области погиб один человек, а также зафиксированы разрушения объектов.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ночной кошмар на Одесщине! Российские дроны в очередной раз атаковали портовую инфраструктуру.