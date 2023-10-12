Россияне ударили дронами по Одесской области: фото последствий попадания

Дроны-камикадзе попали в портовую инфраструктуру и повредили дома.

В ночь на 12 октября российская армия атаковала беспилотниками Измаильский район Одесской области. В результате вражеской атаки повреждена инфраструктура и человеческие помещения.

Фото последствий попадания в Одесской области показал Офис генерального прокурора.

По данным следствия, российские военные совершили атаку по объектам гражданской и припортовой инфраструктуры Подунавья. Разрушения испытали производственные и складские помещения.

Кроме того, повреждены частные домовладения. Получила ранение 88-летняя женщина. Она госпитализирована в больницу.

Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Фото последствий

Разрушения испытали производственные и складские помещения. / Фото: Офис Генерального прокурора

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Измаильский район. / Фото: Офис Генерального прокурора

Дроны-камикадзе попали в портовую инфраструктуру и повредили дома. / Фото: Офис Генерального прокурора

В Одесской области в результате атаки РФ ранена одна женщина. / Фото: Офис Генерального прокурора

В Одесской области повреждены человеческие помещения. / Фото: Офис Генерального прокурора

Атака на Одесщину

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ночная атака не прошла бесследно. Первые подробности о последствиях

В Одесской области воздушная тревога продолжалась с 22:52 до 01:43 и была связана с угрозой враждебных БПЛА. Дроны двигались из акватории Черного моря. Утром 12 октября ПС сообщили, что отработала ПВО. Так, были уничтожены 28 вражеских воздушных целей из 33.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что россияне ударили дронами по Одесщине. Произошли попадания в Измаильском районе.

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