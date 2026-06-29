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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Россияне ударили дронами по одной из общин: семеро гражданских пострадали

Семь гражданских пострадали в результате российских атак на Шосткинщине. Под ударами вражеских беспилотников оказалась гражданская инфраструктура двух общин.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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В Шосткинщине семеро гражданских пострадали в результате российских атак БпЛА

В Шосткинщине семеро гражданских пострадали в результате российских атак БпЛА

Сегодня, 29 июня, в Шосткинщине семеро гражданских пострадали в результате российских атак.

Подробности сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Под ударами вражеских БПЛА находилась гражданская инфраструктура Глуховской и Середино-Будской общин.

Тяжелые травмы получил 52-летний мужчина из Середины-Буды. Российский дрон попал в его двор. Пострадавший находится под наблюдением медиков.

Также в больнице находятся двое жительниц Глуховской общины.

Остальные пострадавшие проходят амбулаторное лечение. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, утром 29 июня армия РФ нанесла удар по Днепру. Четыре человека погибли, еще 21 — ранены.

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Дата публикации
Количество просмотров
138
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