Россияне ударили дронами по югу Украины: что известно о попадании (фото)

В Николаевской области пострадал один человек.

В ночь на 31 января российские захватчики атаковали беспилотниками южные регионы Украины. В частности, есть попадание дрона в Николаевской области.

Об этом сообщили Силы обороны юга.

Попадание БпЛА произошло в Баштанском районе. В результате удара повреждены склады сельскохозяйственного предприятия, здание магазина. Кроме того, на месте прилета произошел пожар.

Кроме того, гражданский охранник торгового павильона получил ранения. Его госпитализировали в реанимацию.

Всего в зоне ответственности Сил обороны юга подразделения ПВО сбили семь Shahed: пять – в Николаевской и два – в Кировоградской области.

Последствия атаки дронов на южные области Украины. Фото: Силы обороны юга.

Последствия атаки дронов на южные области Украины. Фото: Силы обороны юга.

Последствия атаки дронов на южные области Украины. Фото: Силы обороны юга.

Напомним, ночью 31 января армия РФ атаковала Украину дронами "Shahed-136/131" и "ракетами "Искандер". Силы ПВО уничтожили 14 БпЛА из 20, которые были запущены врагом.

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