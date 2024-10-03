Россияне ударили дроном по авто с газом на Черниговщине: среди погибших – ребенок (фото)

Глава ОВА заверил, что россияне знали, куда бъют, и понимали все последствия.
В Черниговской области российские войска попали беспилотником по авто, которое везло сжиженный газ. В результате атаки погибли три человека, еще четверо – получили ранения.
Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
Враг атаковал приграничье Корюковского района Черниговщины. Россияне сознательно попали беспилотником по автомобилю, который вез сжиженный газ людям. Баллоны с газом сдетонировали, и загорелись жилые дома.
По предварительным данным, погибли три человека. Среди них – 6-летний ребенок.
"Четверо раненых — 4-летний мальчик, 13-летняя девочка и двое мужчин. Всех госпитализировали. На помощь медикам прибыли врачи-хирурги из Корюковской больницы. Двоих детей стабилизировали и перевели в Черниговскую областную детскую больницу. Состояние тяжелое", — говорится в заявлении Чауса.
Он заверил, что россияне знали, куда бъют, и понимали все последствия.
К слову, в этот же день в Киевской области было зафиксировано движение российских беспилотников. В регионе работала ПВО.
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