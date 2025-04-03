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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
2374
Время на прочтение
1 мин

Россияне ударили дроном по Харькову: что известно о последствиях

Ранение получила 26-летняя женщина. Она госпитализирована.

Автор публикации
Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Воздушная тревога 3 апреля

Воздушная тревога в Харькове

Оккупанты ударили дроном по Салтовскому району Харькова. В результате падения БпЛА, предварительно, пострадала молодая женщина.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

«Врачи оказывают необходимую помощь», — добавил он.

Ранее враг атаковал Харьков поздно вечером с применением группы БпЛА "Герань-2" и нанес около 14 ударов по Киевскому району города.

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Дата публикации
Количество просмотров
2374
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