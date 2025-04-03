- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 2374
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне ударили дроном по Харькову: что известно о последствиях
Ранение получила 26-летняя женщина. Она госпитализирована.
Оккупанты ударили дроном по Салтовскому району Харькова. В результате падения БпЛА, предварительно, пострадала молодая женщина.
Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
«Врачи оказывают необходимую помощь», — добавил он.
Ранее враг атаковал Харьков поздно вечером с применением группы БпЛА "Герань-2" и нанес около 14 ударов по Киевскому району города.