Россияне ударили дроном по Николаевщине: куда "прилетело" (фото, видео)

В результате атаки было частично разрушено двухэтажное здание.

Российские войска в ночь на 9 мая атаковали беспилотником Николаевскую область. В результате попадания возник пожар.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

В результате попадания российского беспилотника по Николаевскому району было частично разрушено двухэтажное здание бывшего дома культуры в населенном пункте Первомайской громады.

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На месте удара вспыхнул пожар на площади 200 кв. м. Чрезвычайники ликвидировали огонь.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Последствия удара дроном по Николаевской области 9 мая / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Враг атаковал дронами Николаевщину: возник пожар (видео)

Напомним, российские оккупанты ночью атаковали Украину 20 беспилотниками. ПВО сбила большинство дронов в пределах Одесчины.

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