Россияне ударили дроном по Николаевщине: куда "прилетело" (фото, видео)

В результате атаки было частично разрушено двухэтажное здание.
Российские войска в ночь на 9 мая атаковали беспилотником Николаевскую область. В результате попадания возник пожар.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
В результате попадания российского беспилотника по Николаевскому району было частично разрушено двухэтажное здание бывшего дома культуры в населенном пункте Первомайской громады.
На месте удара вспыхнул пожар на площади 200 кв. м. Чрезвычайники ликвидировали огонь.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Напомним, российские оккупанты ночью атаковали Украину 20 беспилотниками. ПВО сбила большинство дронов в пределах Одесчины.
Читайте главные новости дня:
- А вместо ПВО – джакузи: эксперт рассказал, какие "чудеса" можно увидеть на крышах Киева
- Палата представителей отказалась увольнять спикера Джонсона
- Ракетная атака россиян по Украине 8 мая: эксперт назвал положительный момент