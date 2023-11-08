Россияне ударили дроном по "Пункту незламности" на Херсонщине (фото)

В результате атаки враг также повредил машину "Укрпошты".

Российские войска 8 ноября атаковали с беспилотников Новоберислав Херсонской области.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Глава области написал в Сети, что россияне из беспилотников атаковали Новоберислав. Так, оккупанты сбросили взрывчатку на "Пункт незламности".

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"В результате сброса взрывчатки повреждено помещение "Пункта незламности", а также изуродован почтовый автомобиль", – говорится в сообщении.

Прокудин отметил, что обошлось без пострадавших.

Последствия атаки по Новобериславу 8 ноября / Фото: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Последствия атаки по Новобериславу 8 ноября / Фото: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Напомним, в течение 7 ноября российские войска устроили 108 обстрелов по Херсонской области, убив и ранив мирных жителей.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Обстрелы Украины и свежие новости с фронта! Главное о войне на утро 8 ноября

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