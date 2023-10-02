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Россияне ударили из артиллерии по Херсону: что известно о раненых и разрушениях (фото)

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Россияне ударили из артиллерии по Херсону: что известно о раненых и разрушениях (фото)

Последствия обстрела Херсона 2 октября/Фото: Херсонская областная прокуратура

В результате обстрела Херсона повреждены дома, хозяйственные постройки, церковь и другие гражданские объекты.

Российские войска обстреляли жилые кварталы Херсона из артиллерии в ночь на 2 октября, в результате чего пострадала мама с двумя дочерьми.

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура.

Последствия обстрела Херсона

По данным следствия, российские оккупанты в очередной раз обстреляли из артиллерии жилые кварталы Херсона 1 октября около 23:40. В результате атаки загорелся частный дом.

Во время обстрела 13-летняя девочка получила ранение средней тяжести, а у ее 12-летней сестры медики диагностировали острую реакцию на стресс. Мама девочек получила осколочные ранения. Пострадавшие во время обстрела находились в своем доме.

В течение ночи и утром 2 октября российские захватчики били по центральной части Херсона. В результате атаки повреждены дома, хозяйственные постройки, церковь и другие гражданские объекты.

Последствия обстрела Херсона 2 октября/Фото: Херсонская областная прокуратура / ©
Последствия обстрела Херсона 2 октября/Фото: Херсонская областная прокуратура

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

"Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил России", — говорится в заявлении прокуратуры.

Последствия обстрела Херсона 2 октября/Фото: Херсонская областная прокуратура / ©
Последствия обстрела Херсона 2 октября/Фото: Херсонская областная прокуратура

Напомним, 1 октября российская армия сбросила две управляемые авиабомбы на жилой квартал Берислава в Херсонской области, нанеся разрушения. Кроме того, в результате атаки по селу Тягинка погиб мужчина, а из-за обстрела села Веселое была ранена женщина.

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Дата публикации
Просмотры
615
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