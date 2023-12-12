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Россияне ударили из артиллерии по Купянску: какие последствия атаки (фото)

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Россияне ударили из артиллерии по Купянску: какие последствия атаки (фото)

Последствия обстрела Купянска 12 декабря / Фото: Департамент коммуникаций Нацполиции Украины

В жилых домах разрушены окна.

Российские войска утром 12 декабря обстреляли из артиллерии Купянск в Харьковской области, убив одного мужчину и еще одного ранив.

Об этом сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и МВД Украины.

В результате вражеского артиллерийского обстрела по Купянску погиб 73-летний мирный житель. Еще один местный 79-летний мужчина получил осколочные ранения и был доставлен в медицинское учреждение.

В то же время, российская атака разрушила окна в жилых домах и забор.

На месте работают правоохранители. Полицейские зафиксировали военное преступление россиян.

Разрушение в Купянске в результате обстрелов 12 декабря / © Олег Синєгубов
Разрушение в Купянске в результате обстрелов 12 декабря / Фото: Олег Синєгубов
Разрушение в Купянске в результате обстрелов 12 декабря / © Олег Синєгубов
Разрушение в Купянске в результате обстрелов 12 декабря / Фото: Олег Синєгубов
Последствия обстрела Купянска 12 декабря / © Департамент коммуникаций Нацполиции Украины
Последствия обстрела Купянска 12 декабря / Фото: Департамент коммуникаций Нацполиции Украины
Последствия обстрела Купянска 12 декабря / © Департамент коммуникаций Нацполиции Украины
Последствия обстрела Купянска 12 декабря / Фото: Департамент коммуникаций Нацполиции Украины
Последствия обстрела Купянска 12 декабря / © Департамент коммуникаций Нацполиции Украины
Последствия обстрела Купянска 12 декабря / Фото: Департамент коммуникаций Нацполиции Украины

К слову, российские захватчики в ночь на 12 декабря атаковали Украину ударными беспилотниками. Враг запустил в общей сложности 15 дронов, девять из которых были сбиты силами ПВО.

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Дата публикации
Просмотры
384
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