Россияне ударили из артиллерии по Купянску: какие последствия атаки (фото)

В жилых домах разрушены окна.
Российские войска утром 12 декабря обстреляли из артиллерии Купянск в Харьковской области, убив одного мужчину и еще одного ранив.
Об этом сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и МВД Украины.
В результате вражеского артиллерийского обстрела по Купянску погиб 73-летний мирный житель. Еще один местный 79-летний мужчина получил осколочные ранения и был доставлен в медицинское учреждение.
В то же время, российская атака разрушила окна в жилых домах и забор.
На месте работают правоохранители. Полицейские зафиксировали военное преступление россиян.
К слову, российские захватчики в ночь на 12 декабря атаковали Украину ударными беспилотниками. Враг запустил в общей сложности 15 дронов, девять из которых были сбиты силами ПВО.
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