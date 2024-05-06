Россияне ударили КАБами и снесли целую улицу в селе на Харьковщине: детали о последствиях (фото)

Враг запустил по людям и их домам фугасную авиабомбу весом в полторы тонны.
Российские войска 5 мая нанесли удары управляемыми авиабомбами по селу Моначиновка в Купянском районе Харьковщины. В результате атаки есть жертва, раненые и повреждения домов.
Об этом сообщили полиция Харьковской области и начальник Следственного управления областной полиции Сергей Болвинов.
В результате авиудара по Моначиновке погибла 88-летняя женщина. Были также ранены трое гражданских мужчин. Повреждения получили шесть частных домовладений.
Как отметил Болвинов, одним ударом ФАБ 1500 в Моначиновке была уничтожена целая улица.
"Содрогнулось все вокруг, будто началось землетрясение. Одним ударом уничтожена целая улица. Ощутить и увидеть такое пришлось жителям села Моначиновка. По людям и их домам враг запустил сверхмощное оружие — фугасную авиабомбу весом в полторы тонны", — сообщил начальник Следственного управления.
Он отметил, что оккупанты оборудовали ФАБ 1500 специальным модулем, чтобы бомба могла планировать в воздухе после запуска с самолета.
Как сообщил Болвинов, вооружение такой мощи враг в Харьковской области использовал впервые. Единственное, чего россияне смогли достичь, – разрушить дома и убить пожилую женщину. Тело погибшей пришлось доставать из-подзавалов.
"В этом пограничном селе в Купянском районе осталось не больше сотни местных и не было ни одного военного", – отметил представитель областной полиции.
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К слову, российские войска в ночь на 6 мая запустили по Украине 13 ударных беспилотников типа Shahed-131/136. Почти все они были сбиты силами ПВО.
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