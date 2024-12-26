Россияне ударили КАБами по поселку на Харьковщине: есть погибший и раненые

В результате атаки погиб работник фермерского хозяйства.
Российские войска 26 декабря нанесли удар КАБами по жилому сектору поселка Слатино в Харьковской области. Есть повреждения и пострадавшие.
Об этом сообщили начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По предварительным данным, в результате удара по Слатино есть жертвы и пострадавшие среди мирных жителей. На место попадания выехали бригады "скорой" и другие оперативные службы.
Впоследствии Задоренко добавил, что известно о по меньшей мере одном погибшем местном жителе. Еще несколько человек получили ранения разных степеней тяжести.
В свою очередь Синегубов проинформировал, что в результате вражеских ударов двух КАБов в поселке Слатино было повреждено помещение фермерского хозяйства. Погибший мужчина был работником этого хозяйства. Еще два человека были ранены.
Кроме того, в этот же день враг ударил по городу Золочев Богодуховского района. Там пострадал 41-летний мужчина, он был госпитализирован в медицинское учреждение.
Напомним, ранее 26 декабря российские оккупанты ударили по центральному рынку в Никополе. Там были ранены восемь человек.
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