Россияне ударили КАБами по поселку на Харьковщине: есть погибший и раненые

Российские войска 26 декабря нанесли удар КАБами по жилому сектору поселка Слатино в Харьковской области. Есть повреждения и пострадавшие.

Об этом сообщили начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По предварительным данным, в результате удара по Слатино есть жертвы и пострадавшие среди мирных жителей. На место попадания выехали бригады "скорой" и другие оперативные службы.

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Впоследствии Задоренко добавил, что известно о по меньшей мере одном погибшем местном жителе. Еще несколько человек получили ранения разных степеней тяжести.

В свою очередь Синегубов проинформировал, что в результате вражеских ударов двух КАБов в поселке Слатино было повреждено помещение фермерского хозяйства. Погибший мужчина был работником этого хозяйства. Еще два человека были ранены.

Кроме того, в этот же день враг ударил по городу Золочев Богодуховского района. Там пострадал 41-летний мужчина, он был госпитализирован в медицинское учреждение.

Напомним, ранее 26 декабря российские оккупанты ударили по центральному рынку в Никополе. Там были ранены восемь человек.

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