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Россияне ударили КАБами по Золочеву на Харьковщине: есть "прилеты" и жертвы

Россияне ударили КАБами по Золочеву на Харьковщине: есть "прилеты" и жертвы

Авиабомба/Иллюстративное фото / Фото: ГСЧС Украины

Оккупанты попали по гражданскому автомобилю и дому.

Российские войска утром 1 мая нанесли удары КАБами по автомобилю и частному дому в поселке Золочев Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В результате российской атаки на Золочев погибли находившиеся в автомобиле гражданские мужчина и женщина.

Также загорелись еще три автомобиля, которые были недалеко от места попадания. В результате пострадали 77-летний мужчина и 74-летняя женщина.

Все обстоятельства выясняются, информация обновляется.

Напомним, в то же время взрывы прогремели и в Харькове. Там оккупанты ударили по жилому дому на окраине города.

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