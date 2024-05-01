Россияне ударили КАБами по Золочеву на Харьковщине: есть "прилеты" и жертвы

Оккупанты попали по гражданскому автомобилю и дому.
Российские войска утром 1 мая нанесли удары КАБами по автомобилю и частному дому в поселке Золочев Харьковской области.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В результате российской атаки на Золочев погибли находившиеся в автомобиле гражданские мужчина и женщина.
Также загорелись еще три автомобиля, которые были недалеко от места попадания. В результате пострадали 77-летний мужчина и 74-летняя женщина.
Все обстоятельства выясняются, информация обновляется.
Напомним, в то же время взрывы прогремели и в Харькове. Там оккупанты ударили по жилому дому на окраине города.
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