Россияне ударили КАБом по Донецкой области: страшные кадры разрушенной многоэтажки

От здания, в которое попала авиабомба, почти ничего не осталось.

Россияне нанесли удар управляемой авиабомбой по Мирнограду Донецкой области. КАБ попала в недостроенную многоэтажку. Повреждение получил также супермаркет, расположенный рядом с недостроем.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин

"Сегодня вечером город снова попал под вражеский огонь. Россияне попали в недостроенную 9-этажку. Сейчас известно об 1 погибшем и 4 раненых. Вероятно, есть и другие пострадавшие — эту информацию устанавливаем", — написал глава ОВА.

От многоэтажки, в которую попала российская авиабомба, почти ничего не осталось.

Спасательная операция продолжается, добавили в Донецкой ОВД.

Напомним, Россия атаковала гражданскую инфраструктуру Сумщины тремя авиабомбами. В результате бомбардировки есть раненые и разрушения.

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