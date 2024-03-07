Россияне ударили на Херсонщине по жилым кварталам: есть повреждения и раненые

Повреждены дома, есть попадание в объект критической инфраструктуры.

Российские войска обстреляли жилые кварталы населённых пунктов Херсонской области 6 марта. В результате вражеских атак есть повреждения и ранены четыре человека.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

В течение предыдущих суток оккупанты обстреляли Золотую Балку, Берислав, Веселое, Львово, Дудчаны, Михайловку, Велетенское, Антоновку, Садовое, Станислав, Новоберислав и Херсон.

Захватчики попали в жилые кварталы населенных пунктов Херсонщины. В результате попаданий были повреждены 16 частных домов. Также были попадания в объект критической инфраструктуры и складское помещение.

В самом Херсоне в результате обстрелов было повреждено высшее учебное заведение, газопровод и автомобиль.

В результате российской агрессии четыре человека получили ранения.

Напомним, российские войска 6 марта обстреляли Корабельный район Херсона: там была ранена 45-летняя женщина.

Читайте также: