Россияне ударили на Херсонщине по жилым кварталам: есть повреждения и раненые

Повреждены дома, есть попадание в объект критической инфраструктуры.
Российские войска обстреляли жилые кварталы населённых пунктов Херсонской области 6 марта. В результате вражеских атак есть повреждения и ранены четыре человека.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
В течение предыдущих суток оккупанты обстреляли Золотую Балку, Берислав, Веселое, Львово, Дудчаны, Михайловку, Велетенское, Антоновку, Садовое, Станислав, Новоберислав и Херсон.
Захватчики попали в жилые кварталы населенных пунктов Херсонщины. В результате попаданий были повреждены 16 частных домов. Также были попадания в объект критической инфраструктуры и складское помещение.
В самом Херсоне в результате обстрелов было повреждено высшее учебное заведение, газопровод и автомобиль.
В результате российской агрессии четыре человека получили ранения.
Напомним, российские войска 6 марта обстреляли Корабельный район Херсона: там была ранена 45-летняя женщина.
Читайте также: