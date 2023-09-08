Россияне ударили несколькими ракетами по Запорожью: детали

По меньшей мере, один человек пострадал.

В пятницу, 8 сентября, ударила ракетами в объекты гражданской инфраструктуры в городе Запорожье. Предварительно это была баллистика.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Юрий Малашко.

"Утром враг попал несколькими ракетами (предварительно баллистическими) в объекты гражданской инфраструктуры областного центра", — говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, есть информация о по меньшей мере одном пострадавшем человеке. Сейчас на месте атаки работают все соответствующие службы.

К слову, в Запорожской области после полуночи несколько раз объявляли воздушную тревогу. Последняя продолжалась с 06:22 до 07:19.

Как сообщалось, 7 сентября во время тревоги в Запорожье раздался взрыв : в ОВА сообщили об ударе баллистикой по району.

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