Россияне ударили по АТП в Херсоне: сгоревшие автобусы сняли на видео

Часть транспортных средств выгорела, часть транспорта была повреждена.
Российские войска утром 14 марта обстреляли Херсон, попав по гаражному помещению автотранспортного предприятия.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин и опубликовал видео с последствиями вражеской атаки.
"На видео очередной вражеский террор и его последствия", – отметил глава ОВА в подписи к ролику.
Он уточнил, что утром российские оккупанты в очередной раз ударили по Херсону. Под обстрелы попало гаражное помещение автотранспортного предприятия.
Часть расположенных там транспортных средств выгорела, часть транспорта была повреждена.
К счастью, обошлось без погибших.
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К слову, российские войска снова ударили по Украине дронами в ночь на 14 марта. Враг запустил 36 беспилотников, силы ПВО уничтожили 22 из них.
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