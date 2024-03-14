Россияне ударили по АТП в Херсоне: сгоревшие автобусы сняли на видео

Российские войска утром 14 марта обстреляли Херсон, попав по гаражному помещению автотранспортного предприятия.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин и опубликовал видео с последствиями вражеской атаки.

"На видео очередной вражеский террор и его последствия", – отметил глава ОВА в подписи к ролику.

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Он уточнил, что утром российские оккупанты в очередной раз ударили по Херсону. Под обстрелы попало гаражное помещение автотранспортного предприятия.

Часть расположенных там транспортных средств выгорела, часть транспорта была повреждена.

К счастью, обошлось без погибших.

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К слову, российские войска снова ударили по Украине дронами в ночь на 14 марта. Враг запустил 36 беспилотников, силы ПВО уничтожили 22 из них.

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