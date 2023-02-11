Россияне ударили по авиации по Харьковской области: что известно

О пострадавших не сообщается.
Российская армия в субботу, 11 февраля, ударила из авиации по Волчанску, что на Харьковщине. оккупанты нанесли ракетный удар с Су-35.
Об этом сообщил руководитель Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.
"Враг нанес ракетный удар с Су-35 по Харьковской области, а именно Волчанске. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", — говорится в сообщении.
По его словам, в результате авиационного удара повреждения и разрушения получили более десяти жилых домов и хозяйственные сооружения.
Сергей Мельник также подчеркнул, что сохраняется угроза обстрелов Харькова и Харьковской области.
Напомним, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов предупреждает об угрозе ракетных ударов и атак дронов армией Российской Федерации по Харькову и области в субботу, 11 февраля.
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