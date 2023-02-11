Россияне ударили по авиации по Харьковской области: что известно

О пострадавших не сообщается.

Российская армия в субботу, 11 февраля, ударила из авиации по Волчанску, что на Харьковщине. оккупанты нанесли ракетный удар с Су-35.

Об этом сообщил руководитель Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

"Враг нанес ракетный удар с Су-35 по Харьковской области, а именно Волчанске. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", — говорится в сообщении.

По его словам, в результате авиационного удара повреждения и разрушения получили более десяти жилых домов и хозяйственные сооружения.

Сергей Мельник также подчеркнул, что сохраняется угроза обстрелов Харькова и Харьковской области.

Напомним, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов предупреждает об угрозе ракетных ударов и атак дронов армией Российской Федерации по Харькову и области в субботу, 11 февраля.