Россияне ударили по авто с людьми во время эвакуации: погибла женщина, есть раненные

Война в Украине, фото иллюстративная / © Associated Press

Реклама

Утром 20 марта российские войска атаковали автомобиль с гражданскими во время эвакуации в Донецкой области. В результате удара погибла женщина, еще несколько человек получили ранения.

Об этом сообщил в Facebook руководитель гуманитарной миссии «Подснежник» Евгений Каплин.

По его словам, под обстрел попал эвакуационный экипаж в поселке Алексеево-Дружковка. Российские оккупанты ударили по автомобилю беспилотником.

Реклама

«Недоброе утро в Донецкой области. Наш эвакуационный экипаж в Алексеево-Дружковке был атакован российским дроном. К сожалению, есть раненые и погибшие. Пока делаем все, чтобы довести в больницу раненых. Подробности со временем», — написал он.

Пострадавшим оказывают необходимую помощь, их пытаются доставить в медицинские учреждения. Обстоятельства атаки уточняются.

Напомним, в ночь на 20 марта российские войска атаковали Запорожский район. В результате ударов погибла 30-летняя женщина, еще два человека, среди которых ребенок, получили ранения.