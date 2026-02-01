Россияне ударили по автобусу с шахтерами, много погибших – подробности трагедии (фото)

Россияне ударили автобусом с шахтерами в Днепропетровской области / © Telegram/Алексей Гончаренко

В Павлоградском районе Днепропетровской области в результате атаки российского БпЛА у служебного автобуса погибли 15 человек, еще 7 получили ранения. Детали инцидента уточняются.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Россияне ударили по автобусу с шахтерами / © ГСЧС Украины

По предварительной информации, в результате атаки погибли 15 человек. Еще не менее семи получили ранения разной степени тяжести.

В настоящее время на месте работают экстренные службы. Окончательно количество жертв и пострадавших уточняется, детали обстрела выясняются.

Напомним, утром 1 февраля россияне ударили по Херсону. Ранения получила женщина.