Россияне ударили по автобусу с шахтерами, много погибших – подробности трагедии (фото)
Российские войска атаковали Павлоградский район Днепропетровской области ударным беспилотником. Вражеский БпЛА попал вблизи служебного автобуса одного из предприятий. Окончательно количество жертв и пострадавших уточняется, детали обстрела выясняются.
В Павлоградском районе Днепропетровской области в результате атаки российского БпЛА у служебного автобуса погибли 15 человек, еще 7 получили ранения. Детали инцидента уточняются.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
По предварительной информации, в результате атаки погибли 15 человек. Еще не менее семи получили ранения разной степени тяжести.
В настоящее время на месте работают экстренные службы. Окончательно количество жертв и пострадавших уточняется, детали обстрела выясняются.
