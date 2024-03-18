Россияне ударили по АЗС в Никополе — подробности (фото)

Три дрона-камикадзе враг направил именно на Никополь.
Из тяжелой артиллерии российский агрессор трижды в день обстреливал громады Никопольского района – Мировскую, Красногригорьевскую и Марганецкую. И три дрона-камикадзе направил на сам Никополь.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
По заявлению главы ОВА, оккупанты повредили АЗС.
Там произошел пожар, который спасатели потушили. Разрушен инфраструктурный объект.
"Разбиты 11 частных домов, 2 хозяйственные постройки и столько же авто. А еще – почти шесть десятков солнечных панелей, линии электропередач и газопровод. Люди не пострадали", – сообщил Сергей Лысак.
Ранее стало известно, что российская армия атаковала Украину. ПВО сбила 17 дронов.
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