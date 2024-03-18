Россияне ударили по АЗС в Никополе — подробности (фото)

Три дрона-камикадзе враг направил именно на Никополь.

Из тяжелой артиллерии российский агрессор трижды в день обстреливал громады Никопольского района – Мировскую, Красногригорьевскую и Марганецкую. И три дрона-камикадзе направил на сам Никополь.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По заявлению главы ОВА, оккупанты повредили АЗС.

Из тяжелой артиллерии российский агрессор трижды в день обстреливал общины Никопольского района

Там произошел пожар, который спасатели потушили. Разрушен инфраструктурный объект.

Из тяжелой артиллерии российский агрессор трижды в день обстреливал общины Никопольского района

"Разбиты 11 частных домов, 2 хозяйственные постройки и столько же авто. А еще – почти шесть десятков солнечных панелей, линии электропередач и газопровод. Люди не пострадали", – сообщил Сергей Лысак.

Ранее стало известно, что российская армия атаковала Украину. ПВО сбила 17 дронов.

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