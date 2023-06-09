Россияне ударили по больнице в Запорожье, есть погибшие: Ермак показал жуткое фото последствий

В результате вражеского удара по больнице на Запорожье погибли два человека.
В городе Гуляйполе Запорожской области российские оккупанты обстреляли больницу.
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
По его словам, в настоящее время известно как минимум о двух погибших и двух раненых.
"Запорожская область. Россияне обстреляли больницу в городе Гуляйполе. Известно о двух погибших работниках больницы — младшей медицинской сестре и сантехнике. Еще два человека ранены", — написал он в своем телеграме.
Напомним, 26 мая оккупанты попали ракетой в поликлинику в Днепре. Утром 27 мая сообщили, что завершили разбор завалов. Сообщалось о двух погибших. Еще 32 человека пострадали.
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