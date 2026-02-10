Россияне ударили по большому областному центру: атаковали тепловую сеть (фото)

Российская атака на Запорожье

Российские войска нанесли удар по Запорожью. Перед атакой в регионе была объявлена угроза применения баллистических ракет, а также зафиксировано движение вражеского ударного БПЛА в направлении международного аэропорта города.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

Об угрозе ударов по Запорожской области предупреждали официальные каналы. Вскоре в городе раздались взрывы.

РФ атаковала Запорожье баллистикой и дронами

В результате атаки повреждена тепловая сеть, из-за чего пять многоэтажных домов остались без теплоснабжения. Также взрывной волной повреждено около 50 окон в жилых домах.

Россияне ударили по Запорожью после оглашения баллистической угрозы

Пострадало и здание детского сада. В заведении выбило окна, получили повреждения помещения на территории садика.

В Запорожье из-за российского удара без тепла остались пять многоэтажек

К счастью, обошлось без пострадавших — во время воздушной тревоги дети и воспитатели находились в укрытии.

Российский обстрел Запорожья

Повреждения получили многоэтажки, расположенные рядом с местом удара. На месте работают экстренные службы, масштабы разрушений уточняются.

Напомним, накануне враг обстрелял Запорожье, повредив критическую инфраструктуру города. Энергетики предупредили о локальных отключениях света, необходимых для проведения срочных ремонтов.

Ранее, в ночь на 6 февраля, россияне атаковали Запорожскую область, повредив частные дома и оставив без электроснабжения около 12 тыс. абонентов.