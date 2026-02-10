- Дата публикации
Россияне ударили по большому областному центру: атаковали тепловую сеть (фото)
Россияне ударили по Запорожью после оглашения баллистической угрозы. Повреждены теплосеть, детсад и жилые дома.
Российские войска нанесли удар по Запорожью. Перед атакой в регионе была объявлена угроза применения баллистических ракет, а также зафиксировано движение вражеского ударного БПЛА в направлении международного аэропорта города.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.
Об угрозе ударов по Запорожской области предупреждали официальные каналы. Вскоре в городе раздались взрывы.
В результате атаки повреждена тепловая сеть, из-за чего пять многоэтажных домов остались без теплоснабжения. Также взрывной волной повреждено около 50 окон в жилых домах.
Пострадало и здание детского сада. В заведении выбило окна, получили повреждения помещения на территории садика.
К счастью, обошлось без пострадавших — во время воздушной тревоги дети и воспитатели находились в укрытии.
Повреждения получили многоэтажки, расположенные рядом с местом удара. На месте работают экстренные службы, масштабы разрушений уточняются.
Напомним, накануне враг обстрелял Запорожье, повредив критическую инфраструктуру города. Энергетики предупредили о локальных отключениях света, необходимых для проведения срочных ремонтов.
Ранее, в ночь на 6 февраля, россияне атаковали Запорожскую область, повредив частные дома и оставив без электроснабжения около 12 тыс. абонентов.