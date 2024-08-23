Россияне ударили по центральной части Купянска-Узлового: есть жертвы

Сегодня россияне нанесли удар по центральной части Купянск-Узлового.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

"Оккупанты ударили по центральной части Купянск-Узлового. К сожалению, два гражданских человека погибли. По меньшей мере, двое пострадавших", — написал он.

Осмотр места профильными службами продолжается.

Напомним, 23 августа около 03:30 Россия выпустила три управляемых авиабомбы по Боровской громаде Харьковской области. Разрушены до основания два дома. Многие дома повреждены. Тела погибших деблокировали спасатели.

Ракеты, авиабомбы и арта по одному селу! Россияне взялись за Харьковскую область

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