Россияне ударили по центру Покровска: детали об ужасных последствиях (фото)

Спасателям пришлось доставать людей из-под завалов построек.
Российские оккупанты нанесли удар по центру Покровска на Донетчине утром 13 октября, убив и ранив людей. В городе также есть разрушения.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины и начальник Донецкой ОВА Игорь Мороз.
Последствия атаки по Покровску
"Утро в Покровске началось с вражеских обстрелов. Россияне нанесли удар по центру – уже сейчас известно о по меньшей мере 1 погибшем и 13 раненых. Повреждены 2 здания", – говорится в заявлении Мороза.
Он отметил, что тип применяемого врагом оружия и окончательные последствия удара еще устанавливаются.
На месте работают все экстренные службы, раненые получают необходимую медицинскую помощь.
В то же время в ГСЧС уточнили, что в Покровске были частично разрушены два административных здания. Подразделения службы спасли из-под завалов трех человек.
Напомним, российские захватчики также в ночь на 13 октября обстреляли две громады Днепропетровщины. Также утром прогремел взрыв в Криворожском районе, детали о котором еще устанавливают.
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