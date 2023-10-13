Россияне ударили по центру Покровска: детали об ужасных последствиях (фото)

Российские оккупанты нанесли удар по центру Покровска на Донетчине утром 13 октября, убив и ранив людей. В городе также есть разрушения.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины и начальник Донецкой ОВА Игорь Мороз.

Последствия атаки по Покровску

"Утро в Покровске началось с вражеских обстрелов. Россияне нанесли удар по центру – уже сейчас известно о по меньшей мере 1 погибшем и 13 раненых. Повреждены 2 здания", – говорится в заявлении Мороза.

Он отметил, что тип применяемого врагом оружия и окончательные последствия удара еще устанавливаются.

На месте работают все экстренные службы, раненые получают необходимую медицинскую помощь.

В то же время в ГСЧС уточнили, что в Покровске были частично разрушены два административных здания. Подразделения службы спасли из-под завалов трех человек.

Последствия обстрела Покровска 13 октября/Фото: ГСЧС и председатель ОВА Игорь Мороз

Последствия обстрела Покровска 13 октября/Фото: ГСЧС и председатель ОВА Игорь Мороз

Последствия обстрела Покровска 13 октября/Фото: ГСЧС и председатель ОВА Игорь Мороз

Последствия обстрела Покровска 13 октября/Фото: ГСЧС и председатель ОВА Игорь Мороз

Последствия обстрела Покровска 13 октября/Фото: ГСЧС и председатель ОВА Игорь Мороз

Последствия обстрела Покровска 13 октября/Фото: ГСЧС и председатель ОВА Игорь Мороз

Последствия обстрела Покровска 13 октября/Фото: ГСЧС и председатель ОВА Игорь Мороз

Напомним, российские захватчики также в ночь на 13 октября обстреляли две громады Днепропетровщины. Также утром прогремел взрыв в Криворожском районе, детали о котором еще устанавливают.

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