Удар по реабилитационному центру в Сумах: увеличилось количество пострадавших

На месте происшествия работают экстренные службы.
В Сумах в результате обстрела пострадали 18 человек, среди которых шестеро детей. Спасатели продолжают ликвидировать последствия ракетного удара, нанесенного Россией вечером 1 сентября.
Об этом сообщило МВД Украины.
В результате атаки РФ получили повреждения здания центра социально-психологической реабилитации детей и детского дома, а также шесть многоквартирных жилых домов. Также повреждено около 400 окон в жилых домах. На месте происшествия работают экстренные службы.
2 сентября волонтеры в Сумах будут выдавать владельцам поврежденных квартир пленку и OSB-плиты для закрытия выбитых окон. Оперативный штаб по ликвидации последствий удара работает в укрытии школы №22.
Напомним, 31 августа враг нанес ракетный удар по территории одной из общин Сумского района, в результате чего пострадали грузовые зерновозы, которые должны были использоваться для сбора и транспортировки урожая.
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