Россияне ударили по детскому лагерю на Одесчине: фото разрушений

Оккупанты нанесли удар по рекреационной зоне в Одесской области.
Во время атаки на Одесскую область ночью на 21 марта российские войска нанесли удар по детскому лагерю. К счастью, он не работает с начала полномасштабной войны.
Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.
Российские оккупанты нанесли удар по рекреационной зоне в одном из курортных районов Одесчины.
Зафиксированы разрушения и возгорание зданий на территории детского лагеря, не работающего с начала полномасштабного вторжения.
Чрезвычайники оперативно потушили пожар. Обошлось без пострадавших.
Напомним, российская армия поздно вечером 20 марта ударила по Одесской области беспилотниками. Была повреждена гражданская инфраструктура, возникли пожары и пострадали три подростка.
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