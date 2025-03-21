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Россияне ударили по детскому лагерю на Одесчине: фото разрушений

Россияне ударили по детскому лагерю на Одесчине: фото разрушений

Разрушенный из-за российской атаки детский лагерь в Одесской области / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Оккупанты нанесли удар по рекреационной зоне в Одесской области.

Во время атаки на Одесскую область ночью на 21 марта российские войска нанесли удар по детскому лагерю. К счастью, он не работает с начала полномасштабной войны.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Российские оккупанты нанесли удар по рекреационной зоне в одном из курортных районов Одесчины.

Зафиксированы разрушения и возгорание зданий на территории детского лагеря, не работающего с начала полномасштабного вторжения.

Чрезвычайники оперативно потушили пожар. Обошлось без пострадавших.

Разрушенный из-за российской атаки детский лагерь в Одесской области / © ГСЧС Украины в Telegram
Разрушенный из-за российской атаки детский лагерь в Одесской области / Фото: ГСЧС Украины в Telegram
Разрушенный из-за российской атаки детский лагерь в Одесской области / © ГСЧС Украины в Telegram
Разрушенный из-за российской атаки детский лагерь в Одесской области / Фото: ГСЧС Украины в Telegram
Разрушенный из-за российской атаки детский лагерь в Одесской области / © ГСЧС Украины в Telegram
Разрушенный из-за российской атаки детский лагерь в Одесской области / Фото: ГСЧС Украины в Telegram
Разрушенный из-за российской атаки детский лагерь в Одесской области / © ГСЧС Украины в Telegram
Разрушенный из-за российской атаки детский лагерь в Одесской области / Фото: ГСЧС Украины в Telegram
Разрушенный из-за российской атаки детский лагерь в Одесской области / © ГСЧС Украины в Telegram
Разрушенный из-за российской атаки детский лагерь в Одесской области / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Напомним, российская армия поздно вечером 20 марта ударила по Одесской области беспилотниками. Была повреждена гражданская инфраструктура, возникли пожары и пострадали три подростка.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости на 9:00 21 марта! ЖУТКАЯ АТАКА НА ОДЕССУ! У россиян пылает "СУДЖА"!

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