Россияне ударили по дому на Херсонщине: погиб 6-летний мальчик (фото)

Еще один ребенок получил ранения.

Российская террористическая армия продолжает обстреливать Херсонскую область. В ночь на 14 сентября оккупанты нанесли удар по селу Новодмитровка Белозерской громады.

Об этом сообщил Офис генпрокурора.

"Вражеские снаряды попали по частному дому и его территории. В результате травмы, несовместимые с жизнью, получил 6-летний мальчик. В тяжелом состоянии в больницу госпитализирован его 13-летний брат. Также ранения получили трое соседей, которые пытались помочь, но тоже попали под вражеский огонь", — говорится в сообщении ведомства.

На месте вражеского обстрела

Кроме того, повреждены частные дома, хозяйственные постройки. Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями фиксируют последствия обстрелов.

Напомним:

19 августа в результате обстрела российской армией центральной части города Чернигова погибла 6-летняя девочка и еще 15 детей в возрасте от 1 до 14 лет получили ранения.

Сколько детей погибли в Украине из-за войны

Более 1618 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По меньшей мере, 503 ребенка погибли и более 1115 получили ранения разной степени тяжести.

Всего больше всего пострадало детей в Донецкой области — 485, Харьковской — 299, Киевской — 129, Херсонской — 121, Запорожской — 99, Николаевской — 97, Днепропетровской — 95, Черниговской — 71, Луганской — 67.

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