Россияне ударили по дому в Тернополе: последствия смертельного удара в фото

Во время ночной атаки российский БпЛА попал в пятиэтажный жилой дом в Тернополе.

На месте удара работают спасатели и все службы.

"Ночью в результате удара вражеского дрона в Тернополе пострадал многоквартирный дом, что привело к масштабному пожару. Погиб один человек, трое получили ранения, около 100 жителей эвакуировали. Взрывной волной повреждены окна соседних зданий, школы и 20 авто", — говорится в сообщении ГСЧС.

Напомним, мєр города Сергей Надал в 2:03 ночью 2 декабря сообщил об атаке ударными дронами и пожаре в жилом доме.

"Враг снова атаковал Тернополь дронами. Есть возгорание в жилом доме. На месте работают соответствующие службы. Все детали – впоследствии. Тревога продолжается. Находитесь в безопасном месте до отбоя", — написал Надал.

Впоследствии он добавил, что в результате попадания есть пострадавшие и медики оказывают им необходимую помощь.

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