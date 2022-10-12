Россияне ударили по энергетической инфраструктуре в Днепропетровской области: что известно

В среду, 12 октября, армия Российской Федерации в очередной раз обстреляла Днепропетровщину. Оккупанты ударили по энергетической инфраструктуре в Каменском районе.



Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Третий день подряд российские террористы бьют по предприятиям жизнеобеспечения", — подчеркнул он.

В результате вражеской атаки на объект инфраструктуры возник сильный пожар. Кроме того, разрушение. В настоящее время спасатели укротят пламя. После ликвидации возгорания энергетики попытаются восстановить оборудование.

"Экономим электричество дома, на работе. Везде, где можно его экономить. Сейчас это очень важно", — подчеркнул глава ОВА.

Напомним, армия РФ 11 октября нанесла ракетный удар по энергетической инфраструктуре в Павлоградском и Каменском районах. Многие населенные пункты остались без света.

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