Россияне ударили по энергообъектам на Сумщине: без света тысячи людей

После атаки по Глуховской громаде ведутся аварийно-восстановительные работы.

Российские войска в ночь на 20 августа нанесли ракетный удар по объектам энергетики Глуховской громады Сумской области.

Об этом сообщили в Сумской ОВА.

В результате атаки по энергообъектам Глуховской громады без электроснабжения остались 72 населенных пункта, более 18,5 тыс. абонентов.

"В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы. Уже возобновлено электроснабжение части объектов критической инфраструктуры громады и жилищного сектора. Спасибо нашим энергетикам за слаженные и профессиональные действия", – говорится в заявлении ОВА.

Напомним, в ночь на 20 августа россияне атаковали Украину различными ракетами и дронами. Силы ПВО сбили 28 вражеских воздушных целей.

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