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Россияне ударили по энергосистеме одной из областей Украины: жители остались без света
Часть населенных пунктов Херсонской области осталась без электричества.
Накануне Дня Конституции российская армия атаковала критическую инфраструктуру Херсонщины. Под обстрел попал один из ключевых энергетических объектов региона
Об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.
В результате атаки нарушено электроснабжение в нескольких населенных пунктах области. Власти призывают подготовиться к длительным отключениям света.
«Прошу жителей региона подготовиться к длительному отсутствию света. Энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию», — говорится в сообщении.
Напомним, РФ снова ударила ракетами по городу Самар.