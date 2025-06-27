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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Россияне ударили по энергосистеме одной из областей Украины: жители остались без света

Часть населенных пунктов Херсонской области осталась без электричества.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Отключение света

Отключение света / © ТСН.ua

Накануне Дня Конституции российская армия атаковала критическую инфраструктуру Херсонщины. Под обстрел попал один из ключевых энергетических объектов региона

Об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.

В результате атаки нарушено электроснабжение в нескольких населенных пунктах области. Власти призывают подготовиться к длительным отключениям света.

«Прошу жителей региона подготовиться к длительному отсутствию света. Энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию», — говорится в сообщении.

Напомним, РФ снова ударила ракетами по городу Самар.

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