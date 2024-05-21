Россияне ударили по Харьковщине: ГСЧС показала ужасные последствия обстрела (фото, видео)

В результате бомбардировки КАБами в поселке Золочев произошли масштабные пожары.

Россияне во вторник, 21 мая, нанесли массированный бомбовый удар по приграничному населенному пункту в Харьковской области. В результате бомбардировки повреждена гражданская инфраструктура в центре поселка Золочев в Богодуховском районе.

Об этом сообщила ГСЧС Украины.

"Сегодня российская авиация нанесла бомбовый удар по гражданской инфраструктуре. Вражеские КАБы попали в дошкольное учебное заведение и рынок. Там произошли пожары площадью 400 и 1500 кв.м., а также многочисленные разрушения", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Напомним, ГСЧС показала последствия удара по Одессе. Враг снова попал в гражданскую инфраструктуру.

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