Россияне ударили по Харькову: что известно о пострадавших

Удар дроном пришелся по АЗС Харькова / © ТСН

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Вечером 5 августа в результате удара вражеским дроном типа «Молния» по Киевскому району города Харькова, по предварительной информации, пострадала 20-летняя девушка.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

«Одна пострадала женщина на данную минуту», — сообщил он в 21:46.

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Также стало известно, что вражеский БПЛА попал в АЗС. А 20-летняя женщина, пострадавшая в результате атаки, госпитализирована.

«Медики оказывают всю необходимую помощь», — сказал председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Между тем, в ВСУ сообщили, что враг хочет захватить Купянск ко Дню Независимости, но бойцы держат там оборону и срывают планы агрессора.

командир 429 отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Федоренко подчеркнул, что противник будет продолжать активные боевые действия на Харьковщине. Но пойти на Киев или Харьков — вряд ли. Об этом уже сказал подполковник ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.

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