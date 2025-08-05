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Россияне ударили по Харькову: что известно о пострадавших
Удар пришелся по АЗС. Есть предварительная информация о пострадавших.
Вечером 5 августа в результате удара вражеским дроном типа «Молния» по Киевскому району города Харькова, по предварительной информации, пострадала 20-летняя девушка.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
«Одна пострадала женщина на данную минуту», — сообщил он в 21:46.
Также стало известно, что вражеский БПЛА попал в АЗС. А 20-летняя женщина, пострадавшая в результате атаки, госпитализирована.
«Медики оказывают всю необходимую помощь», — сказал председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
Между тем, в ВСУ сообщили, что враг хочет захватить Купянск ко Дню Независимости, но бойцы держат там оборону и срывают планы агрессора.
командир 429 отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Федоренко подчеркнул, что противник будет продолжать активные боевые действия на Харьковщине. Но пойти на Киев или Харьков — вряд ли. Об этом уже сказал подполковник ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.