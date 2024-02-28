Россияне ударили по Херсонщине: попали в грузовое судно и повредили много домов

В результате вражеских обстрелов есть жертва и раненые в области.

Российские войска в очередной раз обстреляли Херсонщину 27 февраля, в результате чего было попадание в грузовое судно, повреждены много многоэтажек и частных домов.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

За прошедшие сутки оккупанты обстреляли Красный Маяк, Осокоровку, Львово, Дудчаны, Берислав, Саблуковку, Качкаровку, Токаревку, Ивановку, Михайловку, Тягинку, Янтарное, Понятиевку, Садовое, Гавриловку, Велетенское, Станислав, Ромашково, Приднепровское, Антоновку, Зеленовку и Херсон.

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Враг попал по жилым кварталам населенных пунктов области. Были повреждены 12 многоэтажек и 15 частных домов, ферма и элеватор.

В Херсоне захватчики попали в грузовое судно, также повреждены автомобили.

Кроме того, российские войска обстреляли Херсонщину из авиации. Вблизи поселка Зеленовка враг выпустил управляемую авиабомбу.

За сутки из-за российской агрессии в Херсонской области погиб один человек, еще два человека получили ранения.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 28 февраля ударили по Украине ракетами С-300 и дронами. Украинские защитники уничтожили 10 беспилотников на юге.

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