Россияне ударили по Херсонщине: власти сообщили трагические новости

За прошедшие сутки, 11 мая, российские войска продолжали обстреливать Херсонскую область: есть погибшие и раненые мирные жители.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

В частности, под вражеским огнем и авиаударами находились Антоновка, Тягинка, Садовое, Михайловка, Станислав, Токаревка, Львово, Инженерное, Приднепровское, а также город Херсон.

Россияне снова попали в жилые кварталы населенных пунктов: в результате вражеских обстрелов повреждены частный дом и объект коммунальной инфраструктуры. Была зафиксирована утечка газа — его оперативно перекрыли, пожаров и угроз нет.

Из-за российских ударов один человек погиб и еще пятеро — получили ранения. Среди раненых – ребенок.

По данным Генштаба, в течение суток зафиксировано 155 боевых столкновений. Горячее всего на Харьковщине, на Северском, Краматорском, Покровском, Времивском направлениях.

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