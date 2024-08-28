Россияне ударили по Изюму из РСЗО "Торнадо": пострадали 12 человек, среди них дети

Российские войска вечером 27 августа нанесли удар по Изюму в Харьковской области, используя реактивную систему залпового огня "Торнадо". В результате обстрела пострадали 12 человек.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Около 22:00 27 августа российские оккупанты нанесли удар по Изюму, вероятно используя реактивную систему залпового огня "Торнадо".

Глава ОВА сообщил, что в результате удара повреждены дома и хлебопекарное предприятие. Пострадали 12 человек, в том числе один человек госпитализирован, а четверо детей всех возрастов получили острую реакцию на стресс, у 13-летнего ребенка зафиксировали порезы конечностей.

Напомним, Генштаб ВСУ 28 августа сообщил, что ситуация на фронте остается напряженной, особенно в Покровском направлении, где наблюдается наибольшая активность. За последние сутки на фронте произошло 184 боевых столкновения, а враг также проявлял активность на Купянском, Торецком и Кураховском направлениях.

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