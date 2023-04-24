Россияне ударили по кладбищу и атаковали 25 домов в Херсонской области: как прошла ночь в регионах

Ситуация в регионах по состоянию на 9:00 по данным областных государственных администраций.

В Черниговской области за сутки прозвучали два обстрела, из них один — сегодня утром. Враг стрелял из артиллерии и САУ по Новгород-Северскому району. Также зафиксирован сброс боеприпасов с беспилотника. Без жертв и разрушений.

На Сумщине утром россияне совершили минометные обстрелы Белопольской и Великописаревской общин. К счастью, без последствий.

Вчера в течение дня россияне совершили обстрелы 2 пограничных общин – Хотинской и Белопольской. Зафиксировано 11 прилетов из минометов. Прошло без погибших и раненых.

В Запорожской области за прошедшие сутки враг атаковал Орехов, Гуляйполе, Ровнополье и еще 17 мирных городов и сел из разных видов вооружения.

Террористы совершили 94 артобстрела, один ракетный, 4 авиаудара, 3 из РСЗО и 10 с применением БПЛА. Зафиксированы новые разрушения гражданской инфраструктуры: жилые дома, имущество людей, складские помещения агропредприятия. Данные уточняются.

На Днепропетровщине ночью враг ударил по Никополю из тяжелой артиллерии. Из-за обстрелов люди не пострадали. Последствия атаки выясняют спасатели. Вчера в Никополе было зафиксировано 5 атак, во время которых враг использовал беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для сброса боеприпасов. В результате обстрела были ранены три человека. Они получили необходимую медицинскую помощь. Один из раненых был госпитализирован. Повреждены коммунальное учреждение, 2 жилых дома, 2 хозяйственные постройки, автомобиль и линия электропередачи.

Также оккупанты били по Марганецкой общине. Раненых или погибших, к счастью, нет.

В Харьковской области на Слобожанском направлении противник совершил обстрелы населенных пунктов Гоптивка, Зеленое, Нескучное, Бударки, Милово и Красное Первое. На Купянском направлении артиллерийские обстрелы подверглись Двухлетняя, Гряниковка, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка и Берестово. Россияне также обстреляли г. Волчанск Чугуевского района. Без пострадавших и больших разрушений.

На Луганщине за прошедшие сутки россияне открывали огонь в сторону Новоселовского, Макеевки, Невского, Белогоровки и Дибровы. По информации ГШ ВСУ, в Станице Луганской произошла потасовка между подразделениями врага, которая переросла в перестрелку, в результате которой погибли. Продолжают решисты нести большие потери и на поле боя. Медицинские учреждения на временно оккупированной территории переполнены ранеными оккупантами.

Ситуация в области остается напряженной.

В Донецкой области вчера россияне обстреляли населенные пункты: Славянск, Бахмут, с. Карловка, с.Новоукраинка, пгт Северное, пгт Острое, Красногоровка, с.Времивка, с.Веселый Гай, с.Ласточкино, с.Гановка, с.Ивановское, с.Нетайлово, с.Галицыновка, Авдеевка, Краматорск. Повреждены объекты 12 – частных домов, из них 3 – многоквартирные; амбулатория, помещение сельского совета, хозяйственное сооружение, школу. За сутки в Донецкой области: 2 погибших, 4 раненых.

На Николаевщине вчера утром враг наносил артиллерийские обстрелы по г. Очаков Очаковской общины. Пострадавших нет.

В Херсонской области за сутки противник совершил 83 обстрела, выпустив 412 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации. В Бериславском районе в Ведущее воскресенье русская артиллерия атаковала кладбище. Событие произошло в селе Гавриловка Новоалександровской общины. К счастью, мирные люди не пострадали. В обед русская артиллерия била по деревне Кизомис Белозерской общины. Враг попал в здание местной школы, автомобиль правоохранителей и около 25 жилых домов.

Из-за обстрелов ранения головы и грудной клетки получила 85-летняя женщина. Еще одна пострадавшая – 57-летняя местная жительница, у нее ранена рука. Их госпитализировали, врачи оказывают пострадавшим необходимую медпомощь. Город Херсон враг обстрелял 3 раза. В результате обстрелов из минометов Херсона погиб 80-летний мужчина. Из-за российской агрессии 2 человека погибли, 6 — получили ранения. Из деоккупированной территории области эвакуирован 71 человек.

Напомним, в Николаевской области в ночь на Пасху россияне убили 18-летнюю Викторию В. и 17-летнего Вячеслава Г. Они вместе шли освящать пасхи, когда начался российский ракетный удар.

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