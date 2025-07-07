- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 83
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне ударили по критической инфраструктуре на Сумщине: есть отключение света
Российские военные атаковали Сумскую область. Часть района обесточена после удара по инфраструктуре.
Российская армия нанесла удар по объекту критической инфраструктуры в Сумском районе. В результате атаки часть района осталась без электроснабжения.
Об этом сообщает глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
В настоящее время продолжаются восстановительные работы.
Напомним, 7 июля, российские войска совершили атаки на территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в Харькове и Запорожье.
В Харькове беспилотники попали непосредственно в здание областного ТЦК, а в Запорожье удар пришелся вблизи областного военкомата.
В течение недели энергетики компании ДТЭК вернули электроэнергию в дома более 193 тысяч семей, чьи дома были без света вследствие вражеских атак.