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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Россияне ударили по критической инфраструктуре на Сумщине: есть отключение света

Российские военные атаковали Сумскую область. Часть района обесточена после удара по инфраструктуре.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Россияне ударили по критической инфраструктуре на Сумщине (иллюстративное фото)

Россияне ударили по критической инфраструктуре на Сумщине (иллюстративное фото)

Российская армия нанесла удар по объекту критической инфраструктуры в Сумском районе. В результате атаки часть района осталась без электроснабжения.

Об этом сообщает глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

В настоящее время продолжаются восстановительные работы.

Напомним, 7 июля, российские войска совершили атаки на территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в Харькове и Запорожье.

В Харькове беспилотники попали непосредственно в здание областного ТЦК, а в Запорожье удар пришелся вблизи областного военкомата.

В течение недели энергетики компании ДТЭК вернули электроэнергию в дома более 193 тысяч семей, чьи дома были без света вследствие вражеских атак.

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