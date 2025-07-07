Россияне ударили по критической инфраструктуре на Сумщине: есть отключение света

Россияне ударили по критической инфраструктуре на Сумщине (иллюстративное фото)

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Российская армия нанесла удар по объекту критической инфраструктуры в Сумском районе. В результате атаки часть района осталась без электроснабжения.

Об этом сообщает глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

В настоящее время продолжаются восстановительные работы.

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Напомним, 7 июля, российские войска совершили атаки на территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в Харькове и Запорожье.

В Харькове беспилотники попали непосредственно в здание областного ТЦК, а в Запорожье удар пришелся вблизи областного военкомата.

В течение недели энергетики компании ДТЭК вернули электроэнергию в дома более 193 тысяч семей, чьи дома были без света вследствие вражеских атак.