Россияне ударили по Кривому Рогу: есть раненые и крупные разрушения (фото)

Российские оккупанты в ночь на 19 мая нанесли удар по Кривом Роге на Днепропетровщине, ранив двух человек.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Этой ночью несколько взрывов раздалось в Кривом Роге. Враг ударил по частному промышленному предприятию", — написал глава области.

В результате вражеской атаки пострадала 64-летняя женщина. Ее в тяжелом состоянии доставили в больницу. Также легкие ранения получил 45-летний мужчина. Он будет лечиться дома.

Зафиксированы существенные разрушения цехов, уничтожено оборудование. Сразу в нескольких постройках вспыхнули пожары. В одной из них спасатели до сих пор гасят пламя.

В результате атаки возник пожар и в четырехэтажном админздании. Его уже ликвидировали.

В результате атаки по Кривому Рогу разрушены цеха предприятия / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

В Кривом Роге вспыхнул ряд пожаров после атаки 19 мая / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Разрушение в результате удара по Кривому Рогу 19 мая / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Напомним, российские войска в ночь на 19 мая устроили очередную массированную атаку по Украине. В частности, взрывы раздавались и на Днепропетровщине. Кроме того, о звуках взрывов сообщалось в Киеве и области, в Черниговской, Николаевской, Львовской, Ровенской и Волынской областях.

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