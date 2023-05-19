Россияне ударили по Кривому Рогу: есть раненые и крупные разрушения (фото)

Враг попал по частному промышленному предприятию.
Российские оккупанты в ночь на 19 мая нанесли удар по Кривом Роге на Днепропетровщине, ранив двух человек.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Этой ночью несколько взрывов раздалось в Кривом Роге. Враг ударил по частному промышленному предприятию", — написал глава области.
В результате вражеской атаки пострадала 64-летняя женщина. Ее в тяжелом состоянии доставили в больницу. Также легкие ранения получил 45-летний мужчина. Он будет лечиться дома.
Зафиксированы существенные разрушения цехов, уничтожено оборудование. Сразу в нескольких постройках вспыхнули пожары. В одной из них спасатели до сих пор гасят пламя.
В результате атаки возник пожар и в четырехэтажном админздании. Его уже ликвидировали.
Напомним, российские войска в ночь на 19 мая устроили очередную массированную атаку по Украине. В частности, взрывы раздавались и на Днепропетровщине. Кроме того, о звуках взрывов сообщалось в Киеве и области, в Черниговской, Николаевской, Львовской, Ровенской и Волынской областях.
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